Serkan Kırıntılı Fenerbahçe maçında yine cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 25.hafta maçında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son anlarında ceza sahası dışında elle oynama ihlali yapan Serkan Kırıntılı kırmızı kart gördü ve sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Deneyimli kaleci sezonun ilk yarısında da yine Yeni Malatyaspor karşısında iç sahada oynanan maçta benzer bir pozisyonda ceza sahası dışında elle oynamış ve kırmızı kart görmüş ve yine cezalı duruma düşmüştü.



