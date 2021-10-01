Serkan Çeri: Oteller açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonun ardından sezonu kapattı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezonu kapattıklarını belirten Çeri, “Sezonu artık kapatıyoruz. Sezon bizim açımızdan iyi geçti. Tabi Erciyes’te daha çok takım ağırlayabilirdik ama burada otel yetersizliğini belirtmek istiyorum. Oteller daha fazla açık olsaydı daha fazla takım ağırlayabilirdik. Hiç kimsenin bilmediği bir yeri kamp merkezi haline getirmek zor bir şey. Biz bunu başardık. Çok güzel talepler var. Takımlar memnun ayrıldı” diye konuştu.

Güzel projelerinin olduğunu belirten Çeri, “Önümüzdeki sezon daha fazla takımın burada kamp yapacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki sezonla ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Saha bakımlarını yapıyoruz. Kamp merkezimize özellikle yurt dışından çok fazla talep var. Çok fazla takımın Erciyes’e gelip, kamp yapacağını düşünüyoruz. Güzel projelerimiz var. İşte Erciyes Cup ile ilgili çalışmalara şimdiden başladık. İnşallah gelecek yıl daha fazla otel açık olur ve daha fazla takımı buraya getiririz” ifadelerini kullandı.

DHA



