Serkan Asan’ın ilginç hikayesi

Süper Lig’de Trabzonspor’un Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sergilediği performansla alkış toplayan Serkan Asan’ın yıllar önce Show TV’ye verdiği röportaj sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor altyapısında oynadığı dönemde geleceğiyle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Serkan Asan röportajında, “Aileme iyi bir ev tutacağım. Ablalarım var, onların ihtiyaçlarını gidereceğim. Babam inşaatta çalışıyor. Ablalarımın 4’ü de okuyor. Ben de okuyorum. Köyde yaşamak zor. Futbolcu olmak zor, hayat zor, köyden antrenmanlara gelmek zor” ifadelerini kullanmıştı.

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