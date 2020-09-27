Serkan Asan’dan kariyer performansı

Şu zamana kadar bulduğu forma şansını çok iyi değerlendiremeyen Serkan Asan dün akşam bambaşka bir oyun sergiledi. Trabzonspor'da altyapının son ürünü olan genç yetenek, Joao Pereira’nın yokluğunu hiç aratmadı. Savunmada başarılı işler yapan 21 yaşındaki oyuncu, hücuma da büyük katkı verdi. Karadeniz ekibinin attığı ikinci golde attığı çalımla rakibini devre dışı bırakan Serkan, Baker’e çok şık bir uzun top gönderdi. İngiliz oyuncu da klas bir pasla Afobe’ye golü attırdı. Genç oyuncunun bu performansı teknik heyetten geçer not aldı.