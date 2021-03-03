Serkan Asan’a moral yağmuru

Sakatlığını atlatmasının hemen ardından koronavirüse yakalanan Serkan Asan 4 hafta sonra formasına kavuşmuş, kritik Fenerbahçe mücadelesine 11'de başlamıştı. Bordo-Mavi altyapının son ürünlerinden biri olan 21 yaşındaki futbolcu inişli çıkışlı performansını zorlu karşılaşmada da sürdürdü. Özellikle ilk yarıda oldukça vasat bir oyun ortaya koyan genç oyuncu, ikinci devrede toparlandı. Ancak bu kez de büyük bir şanssızlık yaşadı.

Avcı'nın konuşması bekleniyor

Serkan, Pelkas'ın attığı gol öncesinde takımı hücuma çıkarken topu kaptırınca, gol kaçınılmaz oldu. Maçın ardından oldukça üzgün olan Serkan'a destek yağdı. Takım arkadaşları, başarılı oyuncuyu teselli ederken, Lille'de forma giyen eski Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı da Serkan'ı aradı. Kulübün spor psikoloğu da hemen devreye girdi. Bugün yapılacak idmanda Abdullah Avcı'nın da Serkan'la bir toplantı yapıp, kendisine moral vermesi bekleniyor.