Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş performansını sürdüren Jorge Jesus'un Fenerbahçe 'si takdir toplamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin oldukça güzel geçen sezonun ilk bölümünü yazarımız Serkan Akcan değerlendirdi.









'3 YESELER 4 ATARLAR'

Sezonun geride kalan bölümünde size göre Fenerbahçe’nin en iyileri ve hayal kırıklığı yaratanları kimler oldu?

“Geride kalan bölümde Fenerbahçe’nin en iyisi Jorge Jesus’tu. 20 Temmuz’dan bu yana 25 resmi maç oynayan Fenerbahçe kadrosunu zinde ve sürekli oynamaya hazır tutmayı başardı. Futbolcuların gözünde adalet terazisi yanlış tartmış gibi görünmüyor. Son maçtaki kırmızı kart yorumu hariç, neredeyse hakem dahil oyunun hiçbir aktörüyle uğraşmadan sadece takımına odaklanarak ilerliyor. Ofansif futbol anlayışı sayesinde Fenerbahçe taraftarı, takımlarının maçlarını arkalarına yaslanıp rahat rahat izliyor. Çünkü Jesus ve futbolcularının 3 yeseler 4 atmanın peşinde olduklarından artık eminler. Kadroda birden çok sivrilen futbolcu oldu. Valencia, Crespo, İsmail Yüksek, Ferdi, İrfan Can ve Lincoln beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiler. Eksi tarafa gelirsek; Szalai ve Serdar Aziz bazı maçlarda gollük hatalar yaptılar.”

‘Pedro beklentilerin altında’

“Fenerbahçe’nin oyun düzeninde dengeyi en bozucu detay stoperin hatası oluyor. Zira bu, bir hata zincirinin tetikçisi oluyor, kalecinin libero özellikleri maksimum değilse üst üste goller geliyor. Fenerbahçe oyunu santrforuna doğru dar alanda oynamaya çalışıyor. Stoperleri orta sahada konumlandığından arkada derin alanlar kalabiliyor. Buradaki stoper hataları kaleciyi ateşe atacak cinsten oluyor. O yüzden Altay’ın 7 lig maçında kalesini gole kapatmasına rağmen stoper hatalarından yediği goller eleştiri oklarını üzerine çekmeye yetmişti. Ayrıca Joao Pedro’nun beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz.”

'SEYAHAT TAKIMLARI ETKİLER'

Fenerbahçe ligde 13 maçın 8’ini evinde oynadı. Ara sonrası ise 6 karşılaşmanın 4’ünde deplasmana gidecek. Fikstürdeki bu değişim, takımı ne kadar etkiler?

“Jorge Jesus, çarşamba-pazar maç oynamanın bir yaşam tarzı olduğunu söylüyor. Tüm kadro bu yüksek tempoya Jesus’un bakış açısıyla yaklaştığı için hem Avrupa Ligi’nde hem ligde liderlik koltuğuna oturdular. Takımları en etkileyen detay maç takvimindeki seyahatler. Fenerbahçe, 13 lig haftasında sadece 1 kez Eskişehir’e 1 kez de Ankara’ya gitti, kalan maçları İstanbul’da oynadı.'

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi





'Avrupa’da ise temmuzdan bu yana 6 kez seyahat etti. İstanbul’da kalmak, kendi tesislerinde çalışmak ve futbolcularını aileleriyle tutmak Fenerbahçe’yi pozitif etkiledi. Dünya Kupası sonrası 6 maçın 3 İstanbul dışı, 1’i sehir içi deplasmanı olacak, Kadıköy’de ise Galatasaray ile derbi oynanacak. Fikstürde mevsimin kışa döndüğü gerçeğini Jesus dahil tüm futbolcuların görmesi gerek.”

'TARAFTARIN İÇİ RAHAT'

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda beklenmedik anlarda yarıştan koptu. Giresun yenilgisi sonrası Galatasaray farkı 2’ye indirdi, sonraki maç Trabzon deplasmanı. Olumsuz bir sonuçta benzer bir kırılma yaşanabilir mi?





“Erol Bulut’la başlanan sezonda şampiyonluk tek bir Sivas mağlubiyetiyle kaçırılmış olsa da genel anlamda son yıllarda dramatik kopuşlara şahit olduk. Jorge Jesus Fenerbahçe’si geçtiğimiz sezonlardan farklı ilerliyor. Oynanan futbol, takımın güçlü oyun yapısı, Avrupa Ligi’ndeki liderlik gibi detaylar geniş kadroyla birleştiğinde Fenerbahçe taraftarının içinin biraz daha rahat olduğu söylenebilir. Dünya Kupası sonrası Trabzon deplasmanıyla yoğun bir fikstürün başlıyor oluşu bir handikap, üstüne Antalya deplasmanı ve Galatasaray derbisi... Zira dünyanın her yerinde lider takım iki derbiyi kötü bitirirse benzer krizleri yaşar. Fenerbahçe’nin Jesus gibi bir liderinin oluşu, camiayı şimdilik bu kaygıdan uzaklaştırabilir.”

'STOPER TAKVİYESİ ŞART'

Jorge Jesus, elindeki geniş kadroyu alışılmadık bir şekilde sürekli rotasyon yaparak kullandı. Size göre ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin güçlendirmesi gereken bir bölge var mı?

“Jesus, Altay dışında ikinci kaleci performansını hiç test etmedi. İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin ya da Furkan Akyüz ne durumda, Jesus dışında kimse bilmiyor. Ayrıca stoperlerin sakatlıkları formasyonu etkileyecek kadar fazla olabiliyor. Luan Peres dönemedi, Gustavo Henrique kritik maçları kaçırdı. O yüzden ara dönemde Fenerbahçe’nin mutlaka stoper takviyesi yapması şart.”