Yazarımız Serkan Akcan bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Kanarya tarafından mercek altına aldı. Akcan'a 3 soru sorduk, 3 cevap aldık. İşte hangi oyuncuların maça etki edeceğinden, sonuç ihtimallerine kadar Akcan'ın yorumları...

*Jesus'un nasıl bir anlayışla sahaya çıkmasını bekliyorsunuz?

Jesus bu sezon teknik direktörlük mesleğinin inceliklerini gösterdiği için ülke futbol kamuoyunda takdir topladı.Ne var ki, her verdiği karar tam isabet olmadı. Takım ideal formasyonunu yakaladı diye düşünülürken derbilerde nedense hep 3’lü savunmaya dönüşler ve kaybedilen oyunlar görüyoruz. Jesus’un iyi tarafı, Pereira gibi yanlışta ısrarcı olmaması. Zira Trabzon yenilgisinin ardındanHatay ve Antalya maçlarındaki 4’lü savunma tercihi Fenerbahçe’yi yeniden zirve yarışına ortak etti. Galatasaray’a açık alanda yakalanmamak adına 4’lü savunmayla başlaması mantıklı gözüküyor. Jesus’un ters köşe seven bir hoca oluşu gerçeğiyle ise formasyon tercihinde tahmin yapmak hayli güç.





*Fenerbahçe'de derbinin kilit oyuncuları kimler olur?

Jesus, bu sezon oynadığı 2 büyük derbide de Arao-Crespo merkezinden vazgeçmedi. Galatasaray derbisinde de vazgeçmesini beklemiyorum. Galatasaray’a karşı stoperleri orta yayda konumlandırmak kolay olmayacağından Arao ile Crespo’nun (İsmail Yüksek de olsa fark etmez) merkezi almaları maçın senaryosunu belirler. Ama büyük maçları büyük oyuncular kazanır mottosunu unutmamak gerek. Batshuayi’nin performansının daha belirleyici olacağı bir derbi izleyebiliriz. Batshuayi’nin sol stoper Abdülkerim üzerine yapacağı baskı Galatasaray’ın oyun kurulumunu zorlaştırmak adına büyük önem taşıyacak.

*Maçın sonucu Sarı-Lacivertliler'i nasıl etkiler?

Galatasaray’ın gelecek 5 maç fikstürü Fenerbahçe’ye oranla çok daha kolay görünüyor. Okan Buruk ve öğrencileri derbiden sonra 5 maçın 4’ünü Ali Sami Yen’de oynayacak. Fenerbahçe ise derbi sonrası 4 maçın 3’ünü deplasmanda oynayacak. Bugün Galatasaray 1 puan önde. Beraberlik Galatasaray’ın işine daha çok yarar. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe için bu derbi hayati önem taşıyor.



