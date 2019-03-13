Serkan Akcan: Olcay Şahan için büyük fırsat!

Yusuf ve Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda nasıl bir orta saha kurgusu Trabzonspor’u rahatlatır?

Abdülkadir Ömür neredeyse 1 aydır yok, Yusuf Yazıcı da bu hafta cezalı. Sanırım Ünal Karaman’ın en zorlanacağı deplasman olacak Erzurum. Yusuf futbol görüşünü çok geliştirmişken onun yokluğunda Ünal hocanın önünde iki seçenek var. Ekuban ve Olcay. Rodellega’yı desteklemek adına Ekuban daha tercih edilebilir, Olcay da alışık olduğu kenarda oynar.

Trabzonspor üst üste alt sıralardaki rakiplerle oynuyor. Bu bir avantaj mı dezavantaj mıdır?

Yılın bu mevsiminde düşme hattındaki takımlarla oynamak hayli zordur. Herkes can havliyle puan kovalıyorken mücadele gücü ister istemez Ekim-Kasım gibi olmuyor. Erzurum maçından sonra gelecek Milli Takım arası 7 Nisan’a kadar Trabzonspor’un sakatlarının düzelmesi için iyi bir fırsat olacak. Antalya ile içerideki maçın rahat geçeceğini düşünebiliriz ama Bursa deplasmanı Trabzon’un sahaya tam kadro çıkıp çıkmamasına bağlı olarak şekillenecek.

Bu sezon için Trabzonspor adına en gerçekçi hedef son 9 hafta itibariyle nedir?

Trabzonspor’un sıralamada Galatasaray’dan 9, Beşiktaş’tan da 4 puan geride olduğu gerçeğinden yola çıkarsak lig üçüncülüğünün daha mantıklı bir hedef olduğu söylenebilir. Eğer kalan bölümü sağlıklı bir kadroyla götürürse, sondan bir önceki hafta Beşiktaş ile içeride oynanacak maç Trabzon için 3.’lük finaline dönüşebilir. Ayrıca Trabzon’un Galatasaray’a karşı ikili averajı elinde bulundurması akılda tutulmalı, Beşiktaş’ın önüne de her türlü galibiyetle geçilebileceğini unutmamalı.

Skor bulduğu maçlarda bile çok gol kaçıran Trabzonspor’un ideal forveti kim olmalı?

Trabzonspor yetenekli bir forvet hattına sahip. Ligde Başakşehir’den daha çok gol atmayı başardılar. 44 golün 30’una Rodellega, Anthony ve Ekuban imza koydu. Bu kayda değer bir istatistik. Trabzonspor’un etkileyici bir forvet hattı olduğuna şüphe yok ama Ünal hocanın elinde maalesef alternatif de yok. Amiri ya da Olcay kadroya derinlik verirler ama Trabzonspor’un ideal forvet hattı Anthony, Ekuban ve Rodellega’dır.