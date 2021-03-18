Yazarımız Serkan Akcan, Galatasaray'ı 4 soru - 4 cevapla değerlendirdi...

'Güçlü bir oyuna ihtiyacı var'

"Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerse Galatasaray'ın şansı çok yükselir. Terim ve öğrencilerinin finali yapma tecrübesi rakiplerine oranla çok yüksek. Hedef 11'de 11'den ziyade Beşiktaş derbisine 3 puandan fazla bir farkla lider çıkabilmek. Bunun için de güçlü bir oyuna ihtiyaç var."

'Deplasmanlarda griyi yakalarsa...'

Soru 1-) Galatasaray'ın şampiyonluk şansı rakiplerine oranla nasıl?

Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş'ı yenerse Galatasaray'ın şansı çok yükselir. Fatih Terim ve oyuncu grubunun finali yapma tecrübesi rakiplerine oranla daha yüksek. Bunun için Galatasaray'ın bazı deplasmanlarda griyi yakalaması gerekiyor. Çünkü dışarıda ya siyah ya beyaz. 30 puan toplamış bu az değil. Ama ilk 4 içerisinde dışarıda en çok yenilen takım. Bazı deplasmanlarda alınan 1 puan sizi şampiyon yapabilir. Fikstüre bakıldığında Trabzon ve Beşiktaş ile içeride oynamak bir avantaj elbette.

'Kolay değil'

Soru 2-) Terim'in 11'de 11 hedefi var. Gerçekleştirebilirler mi?

Bu o kadar kolay olmayabilir. Erol Bulut'un da 15 maç 45 puan gibi ütopik bir hayali vardı. Fatih hoca hedefi yüksek koyuyor ama 11'de 11'den ziyade Mayıs başındaki Beşiktaş derbisine 3 puandan fazla bir farkla lider çıkabilmek. Beşiktaş güçlü bir oyuna, Fenerbahçe de geniş bir kadroya sahip. Fenerbahçe, Galatasaray'ın fikstüründen çıktı ama Trabzon ve Beşiktaş duruyor. 11'de 11 kolay değil. Galatasaray'ın bu hedef için güçlü bir oyuna ihtiyacı var.

'Geçmişte başarılı oldu'

Soru 3-) Terim, çift forvetle devam etmeyi planlıyor. Bu sistemin Galatasaray için ne gibi avantajları veya dezavantajları olur?

Çift forvet taraftarı heyecanlandıran ama kendi savunmasını tedirgin edebilen bir sistemdir. Merkeze fazla yük biner. Falcao ve Mustafa'nın stoper baskısını kusursuz yapması, orta sahaların az pas hatasıyla oynaması gerekir. Terim, Muslera'ya çok güvendiği için son 10 yılda bu sistemi defalarca kullandı ve başarılı oldu. Bu hafta içi Muslera'ya yeni kontrat verildi. Bu aslında final düzlüğünde ona ne kadar güvendiklerinin bir göstergesi.

'Devre arasında iyi iş çıkardılar'

Soru 4-) Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı, sırada Luyindama ve Marcao var. Kadro iskeleti korunmaya çalışılıyor, takımı nasıl etkiler?

Kulüplerin geneli mali yapılarından dolayı kiralık modelle ilerliyor. Fakat Galatasaray'ın iskeleti kendi futbolcularından kurulu. Stoperler bir takımın can damarıdır. Marcao, Luyindama'dan daha faydalı bir stoper. O yüzden Donk ile Marcao oynadı ağırlıklı olarak. Galatasaray yönetiminin devre arasında iyi iş çıkardığını söylemek gerek. Yeni sezon planlamasında Onyekuru ve Mostafa Mohamed olacaksa işi şansa bırakmamalılar.







