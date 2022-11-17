Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 'ta kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar hızlanmış durumda. Şenol Güneş'in stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de takviye istemesi üzerine Hakim Ziyech ismi öne çıkmıştı.

Sürpriz öneri

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

'Seviye atlatır'

Yazarımız Serkan Akcan, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Faslı yıldızı yorumladı.

İşte Serkan Akcan'ın olası Ziyech transferine ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Beşiktaş’ta Ghezzal’ın sakatlığından dolayı bu bölgeye bir takviye düşünülüyorsa Hakim Ziyech alınabilecek en üst seviye futbolculardan biri olur. Ziyech, Beşiktaş’ın oyun standardını yükseltecek, hücum aksiyonlarına kalite katacak bir forvet"

"Hakim Ziyech, 1980 ya da 90’larda futbol oynuyor olsaydı döneminin süper starlarından biri olabilirdi. Yetenekli, teknik, fizik olarak yeterli ve her zaman fit bir hücum oyuncusu. Hollanda doğumlu ve alt yaş kategorilerin tüm aşamalarında Hollanda Milli Takımları’nın formalarını giymişken A Milli Takım tercihini Fas’tan yana kullanan Ziyech, kariyeri boyunca antrenörlerine ilham kaynağı olmuş ender oyunculardan.

Hakim Ziyech merkezde başlayan futbol yaşantısında hem 10 numarada hem de sağ forvette oynayabilen bir forvete dönüşmüş vaziyette. Ajax’ta Peter Bosz’la Avrupa Ligi finaline giderken 4-3-3’te merkezin sağ ve solunda oynatılan Ziyech ilerleyen sezonlarda futbolunu çok geliştirdi.

Sağ forvette kullanıldı

Ocak 2018’den itibaren Ajax’ta Eric Ten Hag ile çalışmaya başlayan Ziyech’in oyun portföyüne yeni eklemeler yapıldı. Tadiç’in arkasındaki 10 numara ve sağ forvet olarak ilerleyen parlak kariyeri 2020 yılında Chelsea’ye transferiyle taçlandı. Frank Lampard ile başlayan Premier Lig kariyeri Tuchel’in gelişiyle yeni bir boyut kazandı ve sezon sonunda City’yi yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazandılar. Ten Hag’ın eli değdikten sonra Ziyech’i çalıştığı tüm hocalar sağ forvet olarak kullandılar.

Rachid Ghezzal döndükten sonra...

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın mart ayına kadar sürmesi beklenen sakatlığından dolayı devre arasında bu bölgeye bir takviye düşünülüyorsa Hakim Ziyech alınabilecek en üst seviye futbolculardan biri olur. Kabul etmek gerekir ki, Şenol Güneş yetenekli futbolcularla oynamayı iyi beceren ve onlara saha içinde özgürlük tanımayı seven bir teknik direktördür. Ziyech, şayet alınabilirse Beşiktaş’ın oyun standardını yükseltecek, hücum aksiyonlarına kalite katacak bir forvet. Ghezzal döndükten sonra Ziyech’in oyun portföyünün genişliği sayesinde çok rahatlıkla forvet arkası oynayacağı düşünüldüğünde Beşiktaş’ın kâğıt üzerinde etkileyici bir hücum hattı olacağı söylenebilir"