Seriyi 13 maça çıkaran Altınordu tutulamıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 19'uncu haftaya liderlik koltuğunda giren Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek namağlup serisini 13 haftaya çıkaran Altınordu, 2'de 2 yaparak başladığı ikinci yarıda Play-Off'un en iddialı adaylarından biri olduğunu gösterdi. Başkent ekibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattıran kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Son 2 yılda Play-Off'u averajla kaçıran İzmir temsilcisi bu kez Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Gelecek hafta evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altınordu'da stoper Hasan ise cezalı duruma düştü.

Galibiyet hedefiyle çıktıkları Gençlerbirliği maçından istediklerini alarak ayrıldıklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibi iyi analiz edip, dersimize iyi çalıştık. Maçtan önce de kazanacağımızı söylemiştik. Oyuncularıma çok güveniyordum ve kazanacağımızdan emindim. Ligin ikinci yarılarına baktığımızda geçtiğimiz yıllardaki gibi puan ortalamalarımızın yükseleceği vurgusunu yapmıştık ve şu anda 2'de 2 yaptık. Bizim için sevindirici bir durum" dedi.

Ligde her takımın birbirinden puan alabilecek durumda olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, ilk 2 şanslarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

ÖVGÜ DOLU ZİYARET

Uluslararası Fair-Play Konseyi (CIFB) Başkanı Jeno Kamuti, Dünya Fair-Play Ödülü'ne aday gösterilen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan için İzmir'e geldi. Kulüp hakkında bilgiler alıp tesisleri gezen Kamuti, İzmir temsilcisi için, "Altınordu fantastik bir kulüp" yorumunda bulundu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve CIFB Üyesi Erdoğan Arıpınar ile Yönetim Kurulu Üyesi Avni Erboy'un da yer aldığı ziyarette Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni incelendi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Jeno Kamuti'ye forma ve kulüp armalarının yer aldığı bir hediye verdi.

Altınordu gibi bir kulüple daha önce hiç karşılaşmadığını belirten Kamuti, "Dinlemek ve yaşamak çok farklı şeyler. 30 milyon Türk genci için yapılanları görünce çok duygulandım. Altınordu fantastik bir kulüp. Saha içinde ve dışında verilen eğitimler çok önemli. Çocukların mutluluğu ise her şeyin ötesinde" dedi.

Erdoğan Arıpınar, "Özkan eğer Dünya Fair-Play Ödülü'nü kazanırsa, bu ödülü kendisine 30 milyon genç adına vereceğiz" diye konuştu. Özkan ise "Biz kendimizi bu toprakların çocuklarına adadık ve bunun anlaşılması gurur verici bir olay" yorumu yaptı.