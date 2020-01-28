Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Şansal ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Serik Belediyespor, puansız olarak grubun son sırasında yer alan Manisaspor'a deplasmanda 1-0 kaybedilen maçın ardından Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda Teknik Direktör Mehmet Şansal ile devam etmeme kararı alındı. Şansal'ın yardımcıları Necmettin Çimen ve Halil Özen ile de ilişkilerin kesilmesi kararlaştırıldı.

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