Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 23 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacağı Karacabey Belediyespor maçına kilitlendi.

13 Aralık'ta deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçının, rakip takım oyuncularının Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelen Serik Belediyespor, Karacabey Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Engin Korukır nezaretinde kendi tesislerinde sürdürdü. Cenk Şahin ve Murat Gürbüzerol sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Günde tek idman ile çalışmalarını sürdüren Serik Belediyespor, Karacabey maçını kazanmaya odaklandı.

Teknik direktör Engin Kokukır, "Bu hafta Sakaryaspor'da Covid-19 testleri pozitif çıktığı için maçı oynayamadık. Günde tek idmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 sakat oyuncumuz var. Onlar takımdan ayrı çalışıyor. Oyuncularımıza 2 gün izin verdik. Cuma günü tekrar top başı yapacağız. Hedefimiz Karacabey Belediyespor'u evimizde yenerek 3 puan almak" dedi.

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