Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen 2020 Taurus Golf Şampiyonası'nda Recep Turan birinciliğe ulaştı.

Antalya'da faaliyet gösteren Taurus Golf Kulübü 2020 yıl sonu golf şampiyonası düzenledi. Titanic Golf Kulübü'nde düzenlenen ve Taurus Golf Kulübü üyelerinin katıldığı turnuvada yıl sonu şampiyonu Recep Turan oldu. Turnuvanın A kategorisinde Yavuz Küçük birinci, Başak Ünal ikinci ve Ahmet Çağıl ise üçüncü oldu. B kategorisinde ise Mustafa Türker birinci olurken, Ercan Oruç ikinciliği, Selim Karaçaylı ise üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, Ercan Çek ve Ali Kızıldağ verdi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Golf kulübü olarak 2020 yılının son turnuvasını düzenledik. Yıl boyu birçok turnuvalara ev sahipliği yaptık. Turnuvalarımızda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok okulumuza ve ihtiyaç sahiplerine destek olduk. Gelecek yıl da aynı şekilde turnuvalarımız devam edecek. İnşallah bu pandemi süreci en kısa sürede sona erer. Normale döneriz" dedi.

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