Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Sancaktepespor'u penaltı atışları sonunda 5-4 eleyen Serik Belediyespor'un rakibi, Gaziantep FK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Selçuk İnan ve Oğuz Çetin gibi futbolun ünlü isimlerinin de katıldığı kura çekiminde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de hazır bulundu. Kura çekimi sonunda Serik Belediyespor'un rakibi, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK oldu.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, “Zor bir kura çektik. İşimiz hiç kolay değil. Takımımıza güvenim tam. Gaziantep FK'yi kendi sahasında yenip, bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.

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