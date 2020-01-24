Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 68 Aksaray Belediyespor ile oynanan maçtan sonra çıkan olaylar nedeniyle Serik Belediyespor'a 3 maç seyircisiz oynama ve 9 bin TL para cezası verdi.

PFDK, 68 Aksaray Belediyespor ile oynanan maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle Serik Belediyespor'a ceza yağdırdı. Serik Belediyespor, 3 maç seyircisiz oynama cezası ile 9 bin TL para cezasına çarptırıldı. Serik Belediyespor'a, taraftarın çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 2 bin TL para cezası verildi. Taraftarın çıkardığı olaylar nedeniyle de 68 Aksaray Belediyespor'a 3 bin TL para ile ihtar cezası uygun görüldü.

Serik Belediyesporlu yöneticiler, kulübe verilen cezayı ağır bulduklarını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.

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