Serik'e 3 maç seyircisiz oynama cezası

Serik'e 3 maç seyircisiz oynama cezası

24 Ocak 2020, Cuma 11:06 Son Güncelleme:
- A +
Serik'e 3 maç seyircisiz oynama cezası

 

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 68 Aksaray Belediyespor ile oynanan maçtan sonra çıkan olaylar nedeniyle Serik Belediyespor'a 3 maç seyircisiz oynama ve 9 bin TL para cezası verdi.

PFDK, 68 Aksaray Belediyespor ile oynanan maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle Serik Belediyespor'a ceza yağdırdı. Serik Belediyespor, 3 maç seyircisiz oynama cezası ile 9 bin TL para cezasına çarptırıldı. Serik Belediyespor'a, taraftarın çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 2 bin TL para cezası verildi. Taraftarın çıkardığı olaylar nedeniyle de 68 Aksaray Belediyespor'a 3 bin TL para ile ihtar cezası uygun görüldü.

Serik Belediyesporlu yöneticiler, kulübe verilen cezayı ağır bulduklarını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...