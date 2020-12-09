Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, yarın Pazarspor ile karşılaşacak.

Serik Belediyespor 9 Aralık Çarşamba günü İsmail Oğan Stadı'nda Pazarspor ile karşılaşacak. Ligde şu ana kadar oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunan Serik Belediyespor, 21 puanla 5. sırada yer alıyor. 19 gol atan Serik Belediyespor, kalesinde de 13 gol gördü.

Kaptan Sinan ve Abdulsamet kart cezalısı, Cenk ise sakatlığı devam ettiği için Pazarspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Serik Belediyespor, son idmanın ardından kampa girerek, maçı beklemeye başlayacak.

Teknik Direktör Engin Korukır, "Van deplasmanından 1 puanla döndük. Maçta sarı kart sınırındaki takım kaptanımız Sinan cezalı duruma düştüğü için bu hafta takımdaki yerini alamayacak. Cenk Kaplan'ın sakatlığı devam ediyor. Van maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdulsamet kadroda yok. Amacımız; çarşamba günü oynayacağımız Pazarspor maçından 3 puan almak" dedi.

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