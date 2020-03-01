Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 51'e çıkaran Serik, liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor ile karşılaştı. Serik Belediyespor 53. dakikada Abdulsamet Burak ve 70. dakikada Burçin Yüksel'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Serik Belediyespor, puanını 51'e yükselterek liderliğini korudu.

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