Serik ilk yenilgisini başkentte aldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 2-0 yenilerek, 7 hafta sonunda ilk mağlubiyetini aldı.

Başkent'te Atatürk Stadı'nda dün oynanan maçta Serik Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'u 70'inci dakikada İbrahim ve 80'inci dakikada Şahin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Ligde ilk yenilgisini alan Serik Belediyespor, 14 puanda kalarak, puan cetvelinde 3. sıraya geriledi.

Serik Belediyespor'u Etimesgut Belediyespor deplasmanında AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal ile Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım yalnız bırakmadı.

Serik Belediyespor, bu hafta sonu kendi evinde GMG Kastamonuspor'la karşılaşacak. Maç, cumartesi günü saat 13.00'te İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak.

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