Serik ile Isparta berabere kaldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor hazırlık maçında karşılaştığı Ispartaspor ile golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon önceki kamp çalışmalarını Isparta'da sürdüren 3. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, özel maçta Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Ispartaspor ile karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çetin, Ramazan Sağdıç, Tufan Selvi ve Salih Taştepe yönetti. Ispartaspor Enes İlhan Yüksel, Mehmet Arı ile etkili olmaya çalışırken, Serik Belediyespor Ahmet Teker, Alican ve Güven Güneri ile gol aradı. İki takımın da girişimleri sonuçsuz kalınca gol sesi çıkmayan maç 0-0 tamamlandı. Serik Belediyespor'un ikinci etap kampı cuma günü sona erecek.

Karşılaşmayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Serik Belediyespor Başkanı Ramazan Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri, Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, daire müdürleri ve 3 bin dolayında futbolsever izledi.

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