Serik hazırlık maçında kazandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor devre arası kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor'u 2-1 yendi.

Kundu turizm merkezindeki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada Serik Belediyespor ile Ergene Velimeşespor karşı karşıya geldi. Serik Belediyespor'un baskılı oynadığı ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor'da Alican Tez'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Teker takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda baskılı oyununu sürdüren Serik Belediyespor, Alican Tez'in golüyle maçı 2-0'a getirdi. Maçın sonlarına doğru Ergene Velimeşespor penaltıdan kazandığı golle durum 2-1 yaptı. Karşılaşmayı Serik Belediyespor 2-1 kazandı.

Diğer yandan kamp çalışmalarını sürdüren Serik Belediyespor, 11 Ocak'ta oynayacağı Erzincan maçına kilitlendi.

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