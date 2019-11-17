Serik, deplasmandan puanla döndü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.
İstanbul Çatalca'daki Ziya Altınoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Silivri'den Emrah takımını öne geçirdi: 1-0. Maçın 45+2'nci dakikasında Serik Belediyespor'dan Abdurrahman skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
Silivri deplasmanından aldığı beraberlikle puanını 28'e çıkaran Serik Belediyespor, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
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