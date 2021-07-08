Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan stoper 29 yaşındaki Gökhan Payal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serik Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da stoper mevkiinde oynayan Gökhan Payal, daha önce sırası ile Kahramanmaraşspor, 24 Erzincanspor, Manisa FK, Diyarbekirspor, Sivas Belediyespor ve Sarıyer'de oynadı.

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