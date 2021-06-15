Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Serhat Gülpınar, Serik Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde yeşil beyazlı kulüple 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Programda, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Serik Belediyespor herkesin ortak noktasıdır. Hep başarıya koşmuş bir takımdır. Bundan dolayı bu takıma katkısı olmuş hocalara, sporculara, yöneticilere, başkanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Serhat hoca ve ekibiyle daha üst noktalara çıkacağımıza inanıyorum. Hep birlikte Serik Belediyespor'umuzu çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu ışığı zaten görüyoruz" dedi.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Kulübümüzün yapısına en uygun teknik direktör adayını bulmak için yönetim kurulu ile geniş çaplı bir araştırma yaptık. Alternatifleri değerlendirdik. Geldiğimiz noktada uzun bir süre süper ligde futbol oynamış, birinci ve ikinci ligde hocalık deneyimi olan, Afjet Afyonspor'u TFF 1. Lig'e çıkartmış, geçen sezon Vanspor'u play-off oynatmış, camiamızı heyecanlandıracağına inandığımız Serhat Gülpınar ile anlaştık. Kulübümüze katkı yapacağına inancımız tamdır. Bizim için en büyük şans belediye başkanımızdır. Kendisi sporu sevmektedir. Kulübümüze katkısı sonsuzdur" diye konuştu.

Teknik direktör Serhat Gülpınar da şöyle konuştu:

"Hedefler doğrultusunda kesişen bir doğru vardı. Onun için biz de bu görevi kabul ettik. Bu kulübün hak ettiği yerler buralar değil, daha üst ligler olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Takımı 1. Lig'e çıkartmak için uğraşacağız. Her şeyden önce doğru yapılanma, doğru hedefler, doğru takım kurgusu ile doğru, karakterli oyunculu bir takım kadrosu oluşturup, bizi hedefe götürebilecek, kısa ve uzun vadede hedeflere götürebilecek iyi bir kadro kurup; oyuncularımız, yönetimimiz, taraftarımız, basınımız hep birlikte sezon sonu istenilen yerde, hedeflenen yerde olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz."

Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın ekibinde Ahmet Aşkın (yardımcı antrenör), Mustafa Lökçü (yardımcı antrenör), Tahir Aksoy (kaleci antrenörü), Soner Arı (performans analiz antrenörü), Cihan Mert Cengiz (atletik performans) yer aldı.

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