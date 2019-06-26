SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor'da yapılan gelen kurulun ardından oluşan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Serik Belediyespor'da 21 Haziran Cuma günü yapılan olağanüstü kongrenin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı Ramazan Kaçar'ın başkanlığındaki yapılırken, görev dağılımı da gerçekleşti.

Serik Belediyespor'da başkan yardımcıları Cemal Yıldız ile Yusuf Karasu oldu. Genel Sekreter Gürsan Konur, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Namık Kemal Kılınç, sponsor ve reklam işleri Yusuf Yılmaz, sayman Serkan Kasapoğlu, altyapı sorumluları Nail Kuş ve Halil Deligöz, kamp organizasyon ulaşım sorumlusu Recep Şamil Yaşacan, e-spor sorumlusu Çağlar Özçelikler, tesislerden sorumlu yönetici Hasan Ali Tuncer oldu. Transfer komitesi ise Başkan Ramazan Kaçar, Namık Kemal Kılınç, Hasan Ali Tuncer, Gürsan Konur, Yusuf Yılmaz'dan oluştu. Ayrıca Serik Belediyespor sportif direktörlüğe bir dönem Samsunspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Antalyaspor'da futbol oynayan Caner Yılmaz getirildi.

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