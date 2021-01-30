Serik Belediyespor'da sular durulmuyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 9. sırada bulanan Serik Belediyespor'da 11 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Uzun süredir ödemeleri yapılmayan futbolcular idmanlara çıkmama kararı almıştı.

Takım iyice karıştı...

Transferin son günlerinde yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetimin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

Takımda kısa süre önce teknik adam olarak göreve Suat Kaya getirilmiş daha sonra kendisiyle yollar ayrılmıştı...

20 haftası geride kalan 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20 maça çıkan Antalya ekibi 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.