Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakılırken, 9 oyuncuya sezon sonuna kadar izin verildi.

Serik Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, ligin son 4 haftasına girilirken 2 oyuncunun süresiz kadro dışı bırakıldığı, 9 oyuncuya ise sezon sonuna kadar izin verildiği belirtildi. Buna göre kaleci Ahmet Özden ve Bahadır Çiloğlu'na süresiz kadro dışı cezası, Batuhan Arslan, Canberk Aydın, Cenk Kaplan, Ercan Şirin, Erkan Şahin, Mustafa Çınar, Sinan Özkan, Tufan Kelleci ve Yusuf Çelik'e de sezon sonuna kadar izin verildiği açıklandı.

Serik Belediyespor Başkan Yardımcısı Halil Deligöz, "Kulüp Başkanımız Ali Aksu'nun yaklaşık 10 gündür rahatsızlığından dolayı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. En kısa sürede iyileşerek aramıza dönmesini umut ediyoruz. Öte yandan yaptığımız yönetim kurulu toplantısında takımımızın Kadriye Tesisleri'nde yapılan idmanda kaleci Ahmet ve Bahadır aralarında tartışma çıkmıştır. Disiplinsiz davranışlarından dolayı her iki oyuncuyu yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bıraktık. Disiplin yönetmeliğine göre kaleci Ahmet'e 15 bin lira Bahadır'a ise 21 bin lira para cezası verdik. Diğer taraftan ligde 4 maçın kalması, ligden düşme ihtimalimizin kalmamasından dolayı da 9 oyuncumuza sezon sonuna kadar hakları saklı kalmak kaydıyla izin verdik. Kendilerine kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından da kalan maçlarda genç oyuncu ağırlıklı sahaya çıkacağımızı belirledik. Böylelikle genç oyuncularımızı sahada görerek kendilerine 90 dakika oynama şansı verdik" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Deligöz, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili transfer çalışmalarına da başladıklarını açıkladı.

Öte yandan Serik Belediyespor bu hafta 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Karacabey ile karşılaşacak. Takım yarın Bursa'ya otobüsle hareket edecek.

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