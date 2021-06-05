Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - SERİK Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin’i tesislerde ziyaret etti. Başkan Deligöz, Çetin’e üzerinde adı yazılı Serik Belediyespor forması takdim etti.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Yılmaz’ın istifası üzerine Antalyaspor başkanlığına gelen Aziz Çetin’e başarılar diledi. Başkan Deligöz, “Her iki takım da kardeş kulüp. Antalyaspor Süper Lig 'de, biz 2. Lig'de mücadele ediyoruz. Antalyaspor’dan Serik Belediyespora futbolcu istiyoruz" dedi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise “Serik Belediyespor'un maçlarına sürekli geldim. İyi bir takımınız var. Teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda Antalyaspor'dan Serik Belediyespor'a futbolcu verebiliriz. Bu konuda Serik Belediyespor’a her zaman destek olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI