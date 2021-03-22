Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve lider Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Serik Belediyespor, çarşamba günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmayı beklemeye başladı. Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde yapılan çift kale maç, hayli neşeli geçti. Oynanan çift kale maç 2-2 sonuçlandı.

Cezalı ve sakat oyuncusunun bulunmadığını belirten Teknik Direktör Korukır, "Yarın yapacağımız ter idmanından sonra Tarsus maçı için kendi tesislerimizde kampa girecek ve rakibimizi beklemeye başlayacağız. Takımda moraller yerinde. Bu maçtaki hedefimiz, 3 puan" dedi.

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