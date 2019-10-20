Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi.
50'nci dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor atağında topla buluşan Arda ceza sahası içerisinde vurduğu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
66'ncı dakikada Serik Belediyespor'un atağında Doğancan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
90+1'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Cenk'e yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
92'nci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelere gönderdi: 2-1.
90+6'ncı dakikada Muhammet'e faul yapan Erdi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.