Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi.

20 Ekim 2019, Pazar 20:15
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Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi.

50'nci dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor atağında topla buluşan Arda ceza sahası içerisinde vurduğu kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

66'ncı dakikada Serik Belediyespor'un atağında Doğancan'ın ceza sahası içerisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

90+1'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Cenk'e yapılan hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

92'nci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelere gönderdi: 2-1.

90+6'ncı dakikada Muhammet'e faul yapan Erdi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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