Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Misli.com. 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kütahyaspor'u 4-0 yendi.

Serik Belediyespor, devre arası çalışmalarını kendi tesislerinde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde sürdürüyor. Yeşil beyazlılar, ilk hazırlık maçında Kütahyaspor'u 4-0 mağlup etti. Serik Belediyespor'u farka götüren golleri yeni transferler Berke ve Ahmet'in yanı sıra, Murat ve Sefa kaydetti.

Karşıyaşmayı, Serik Belediyespor sponsoru ve önümüzdeki aylarda yapılacak kongrede kulüp başkanlığına aday olan Şahin Kırbıyık da izledi. Serik Belediyespor, ligin ilk maçını 27 Ocak'ta İstanbul'da Pendikspor ile oynayacak.

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