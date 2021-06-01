Serik Belediyespor kaptan Sinan ile anlaştı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, takım kaptanı Sinan Kalaycı ile yeniden anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarının başladığı Serik Belediyespor bugün yapılan görüşmelerin ardından kaptan Sinan Kalaycı ile anlaşma sağladı. 4 sezondur Serik Belediyespor takımının kaptanlığını yapan Sinan Kalaycı, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı Halil Deligöz'ün de hazır bulunduğu törende 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Kulüp olarak öncelikle iç transfer çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında bugün 4 sezondur takımımızda oynayan ve kaptanlık yapan Sinan Kalaycı ile 1 yıllığına yeniden sözleşme imzalayarak karşılıklı anlaşmaya vardık. Transfer çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor" dedi.

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