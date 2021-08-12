Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Beşiktaş alt yapısında yetişen ve son olarak Sarıyerspor'da top oynayan 25 yaşındaki forvet Furkan Yaman ile 1 artı 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Furkan Yaman, sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın Afyonkarahisar kampındaki çalışmalarına katıldı. Serik Belediyespor'da başarılı olmaya geldiğini aktaran Yaman, "Atacağım gollerle Serik Belediyespor'u başarıdan başarıya çıkaracağız. İlk hafta deplasmanda oynayacağımız Maraş maçını dört gözle bekliyorum" dedi.

Son olarak Sarıyerspor'da forvet mevkiinde oynayan Yaman, daha önce Kayserispor, Ankaraspor, Menemenspor, Nazillispor ve Gümüşhanespor'da oynadı.

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