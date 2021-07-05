Serik Belediyespor Bülent Akan ile anlaştı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Bülent Akan'ı teknik direktörlüğe getirdi.

Serik Belediyespor daha önce sözleşme imzaladığı Serhat Gülpınar ile görüş ayrılığı nedeniyle karşılıklı sözleşmeyi feshetti. Serik Belediyespor, teknik direktörlüğe son olarak Ankara Demirspor'da görev yapan Bülent Akan'ı getirdi. Bülent Akan, Serik Belediye başkanlık makamında düzenlenen törenle 2 yıllığına yeşil beyazlı kulübe imza attı.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Yaklaşık 20 gün önce Serhat Gülpınar hocamızla anlaşmıştık. Geldiğimiz noktada fikir ayrılığına düştük. Karşılıklı konuştuk. Helalleştik ve ayrıldık. Teknik direktör boşluğundan sonra daha önce bildiğimiz, güvendiğimiz ve yakın takibimizde olan Bülent Akan hocamızla temasa geçtik. Bu ligi tanıyan, bilen, başarılar elde etmiş bir hocadır. Hocamızla 2 yıllığına anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze hoş geldi. Başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Teknik Direktör Bülent Akan, "Biz Serik Belediyespor'a değer katmaya geldik. Marka değerini bir üst noktaya çıkartmaya geldik. 2 yıllık sözleşme esnasında amacımız takımı birinci lige çıkartabilmek. Bunu yapacak donanıma sahibiz. Hem oyuncu hem de teknik heyeti çok iyi biliyoruz. Önemli olan bunu harmanlayıp hep beraber herkesin desteğiyle Serik Belediyespor'u bir üst lige çıkarmaya çalışacağız. Bunu başaracak güçteyiz. Sonu güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

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