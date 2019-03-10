TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'u 1-0 yendi. Lideri kendi evinde yenmeyi başaran ve 43 puanla 5'inci sıradaki yerini koruyan Serik Belediyespor'da maç sonunda taraftarlar ile sporcular sevinci davul zurnayla kutladı.

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Erol Ernek (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Mehmet (xx)(Dk.91 Rauf), Alican (xx)(Dk.95 Sertaç), Abdurrahman (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xx)(Dk.79 Cenk x), Atakan (xxx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (xx)- Erol (xx), Ali Kemal (xx), Serdar (xx), Eser (xx), Okan (xx), Haydar (xx), Yusuf (xx), Yunus (xx), Volkan (xx), İsmet (xx)

GOL: Dk.66 Sinan (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Abdurrahman, Cenk (Serik Belediyespor), Yunus (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)