Serik Belediyespor-Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Serik Belediyespor, ligin 9’uncu haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaştı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol olmayınca iki takımda soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

İkinci yarıda her iki takımında skoru değiştirecek pozisyonları yakaladı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 90+3’üncü Üstün Bilgi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırdı. Serik Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Pazarspor’a konuk olacak.

Öte yandan Serikspor'un Balıkesirspor'u konuk ettiği karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin de izledi. (DHA)