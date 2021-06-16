Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- MİSLİ.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor iç transferde defans ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yeniden anlaşmaya vardı.

Serik Belediyespor'da 3 sezondur forma giyen tecrübeli defans ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı Halil Deligöz'ün de hazır bulunduğu törende 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Kulüp olarak mevcut oyuncularımızla ilgili iç transfer çalışmalarını tamamladık. Kaptan Sinan, kaleci İbrahim, Atakan ve Onur ile anlaşmaya vardık. Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile imza attık. Bundan sonra dış transfer çalışmalarına hocamızın doğrultusunda kulübümüze yakışacak, yeşil beyazlı formayı layıkıyla taşıyacak, mali disiplin içerisinde kulübümüzün yapısına uygun karakterli oyuncular alacağız" dedi.

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