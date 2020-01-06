Şerif Kunt, 71 yaşında transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Mardin’de Kızıltepe Gençlerbirliği’nde forma giyen 71 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, Erzurum amatör ekiplerinden Harp-İş Spor Kulübü’ne transfer oldu.

53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını devam ettiren Kunt, Harp-iş ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk maçına çıktı.

Şerif Kunt, futbola 1967 yılında başladı. Amatör ligin ilk maçına ilk 11’de başlayan Şerif Kunt, 20 dakika sahada kaldı. Şerif Kunt, “1967’de başladığım futbol hayatımı hâlâ sürdürmekteyim. 53 yıldır aktif futbolun içindeyim. Erzurum’dan teklif geldi, ben de bu bölgede bulunmak istedim. Eşim 35 yıl genel kaptanlık görevini yaptı. 2 oğlumla beraber aynı takımda dahi oynadım, takım arkadaşı olduk” değerlendirmelerde bulundu.