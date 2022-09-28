Milli takım maçları sebebiyle liglere verilen ara, kulüp takımlarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Milli takıma giden oyuncuların yorgun ya da sakat dönmesi kulüp takımlarını zor durumda bırakırken son verilen milli aradan en zararlı çıkan kulüpler ise Serie A takımları oldu.

İtalyan kulüplerinde forma giyen sekiz yıldız, kulüp takımlarına sakatlanarak döndü.

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Marcelo Brozovic (Inter): Hırvat oyuncu, Avusturya ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncunun 6 Kasım'da oynanacak olan Juventus maçına kadar hazır olması bekleniyor.

Mike Maignan (Milan): Milan'ın yıldız isimlerinden Fransız kaleci Maignan, Fransa ile Avusturya arasında oynanan mücadelede aldığı darbe nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak.

Ciro Immobile (Lazio): İtalyan golcü, milli maçın ardından yaşadığı kas ödemi sebebiyle, Lazio'nun Spezia ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyebilir.

Giorgio Scalvini (Atalanta): İtalya U-21'de forma giyen Scalvini, Japonya maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle, Atalanta'nın Fiorentina ile oynayacağı maçı kaçırabilir.

Teun Koopmeiners (Atalanta): Polonya karşısında Hollanda formasıyla mücadele eden Koopmeiners'in maçta aldığı darbeden dolayı Fiorentina maçında sahada olup, olmayacağı henüz belli değil.

Merih Demiral (Atalanta): A Milli Takımımız ile Lüksemburg arasında oynanan ve 3-3 sona eren maçta kas ağrısı hisseden Merih, Atalanta'nın Fiorentina ile oynayacağı maçta forma giyemeyebilir.





Pietro Pellegri (Torino): İtalya U-21'de forma giyen Pellegri, İngiltere ile oynanan maçta kas gerilmesi yaşadı. Genç oyuncunun Napoli ile oynanacak maçta sahada olma ihtimali düşük de olsa var.

Öte yandan Inter'de sakatlığı sebebiyle A Milli Takım 'a çağrılmayan Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki günlerde topla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Serie A'da haftanın fikstürü:

1 Ekim Cumartesi

16:00 Napoli - Torino

19:00 Inter - Roma

21:45 Empoli - Milan

2 Ekim Pazar

13:30 Lazio - Spezia

16:00 Lecce - Cremonese

16:00 Sampdoria - Monza

16:00 Sassuolo - Salernitana

19:00 Atalanta - Fiorentina

21:45 Juventus - Bologna

3 Ekim Pazartesi

21:45 Verona - Udinese