Serie A’ya dev talip! 2.2 milyar dolar..

Londra’daki önemli iş gazetelerinden biri olan Financial Times, flaş bir iddia ortaya attı. Gazete haberinde; dünyanın önemli yatırım şirketlerinden olan CVC Capital Partners ve Blackstone’un, İtalya Serie A’ya ortak olmak istediğini yazdı. Şirketlerin, Serie A'nın yüzde 20'si için 2.2 milyar Dolar önerdiği öğrenildi. Eğer satış gerçekleşirse 2021'den itibaren 10 yıl boyunca ligin yayın haklarının sahibi ve satışından sorumlu olacakları bildirildi. Ayrıca şirketlerin, 2020 yılında salgın nedeniyle oluşacak olan zararları da karşılayacakları bildirildi.