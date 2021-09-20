Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da fırtına gibi esen Napoli, 4. hafta maçında Udinese'ye konuk oldu. Sırasıyla; Venezia, Genoa ve Juventus'u deviren Mavi Beyazlı ekip, Udinese engelini de aştı.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Dacia Arena'da oynanan ve Gianluca Manganiello'nun yönettiği maçı, Lorenzo Insigne, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly ve Hirving Lozano'nun golleriyle 4-0 kazanan Napoli, bu sezon 4'te 4 yapan tek takım oldu, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Udinese 7 puanla 8. sırada yer aldı.

Napoli'de Eljif Elmas, 90 dakika sahada kalırken Udinese'de Tolgay Arslan, 72. dakikada yerini Lazar Samardzic'e bıraktı.