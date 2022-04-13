Serie A’da yayın gelirleri belli oldu

Yayın gelirinin yüzde 50’si tüm kulüplere eşit olarak dağıtılırken, yüzde 30’u sportif performansa (yüzde 12 sezon sonundaki sıralamaya, yüzde 3’ü mevcut sezonda elde edilen puanlarına, yüzde 10’u son beş sezonda Serie A’da elde edilen sonuçlara ve yüzde 5’i de spor branşı dikkate alınarak oluşturulan sıralamaya göre), yüzde 20’si ise izleyici sayısına göre dağıtılıyor.

Serie A’da 32’nci hafta sonundaki sıralamaya göre bu sezon yayın gelirinden en fazla kazanacak olan kulüp 72 milyon 500 bin avro ile Inter. Bir başka Milano kulübü Milan da 70 milyon 600 bin avro yayın geliri elde edecek. Juventus da 66 milyon 600 bin avro ile üçüncü sırada yer alıyor.

Serie A’ya bu sezon yükselen Empoli 31 milyon 800 bin, Venezia 28 milyon 500 bin avro, Salernitana da 26 milyon 900 bin avro yayın geliri elde edecek.

İngiltere’de olduğu gibi İtalya’da da en üst ligden düşen takımlara, “paraşüt ödemesi” adı altında ek ödeme yapılıyor. Bu sezon da küme düşen üç kulübü paraşüt ödemesi yapılacak.

Inter – 72,5 milyon avro

Milan – 70,6 milyon avro

Juventus – 66,6 milyon avro

Napoli – 59,1 milyon avro

Roma – 57,5 milyon avro

Lazio – 52,9 milyon avro

Atalanta – 45,6 milyon avro

Fiorentina – 44,7 milyon avro

Bologna – 38,5 milyon avro

Torino – 38,2 milyon avro

Sampdoria – 36,9 milyon avro

Verona – 36,0 milyon avro

Udinese – 35,3 milyon avro

Genoa – 34,6 milyon avro

Cagliari – 33,5 milyon avro

Empoli – 31,8 milyon avro

Spezia – 29,8 milyon avro

Venezia – 28,5 milyon avro

Salernitana – 26,9 milyon avro