Serie A’da yayın gelirleri belli oldu

Yayın gelirinin yüzde 50’si tüm kulüplere eşit olarak dağıtılırken, yüzde 30’u sportif performansa (yüzde 12 sezon sonundaki sıralamaya, yüzde 3’ü mevcut sezonda elde edilen puanlarına, yüzde 10’u son beş sezonda Serie A’da elde edilen sonuçlara ve yüzde 5’i de spor branşı dikkate alınarak oluşturulan sıralamaya göre), yüzde 20’si ise izleyici sayısına göre dağıtılıyor.
Serie A’da 32’nci hafta sonundaki sıralamaya göre bu sezon yayın gelirinden en fazla kazanacak olan kulüp 72 milyon 500 bin avro ile Inter. Bir başka Milano kulübü Milan da 70 milyon 600 bin avro yayın geliri elde edecek. Juventus da 66 milyon 600 bin avro ile üçüncü sırada yer alıyor.
Serie A’ya bu sezon yükselen Empoli 31 milyon 800 bin, Venezia 28 milyon 500 bin avro, Salernitana da 26 milyon 900 bin avro yayın geliri elde edecek.
İngiltere’de olduğu gibi İtalya’da da en üst ligden düşen takımlara, “paraşüt ödemesi” adı altında ek ödeme yapılıyor. Bu sezon da küme düşen üç kulübü paraşüt ödemesi yapılacak.
Inter – 72,5 milyon avro
Milan – 70,6 milyon avro
Juventus – 66,6 milyon avro
Napoli – 59,1 milyon avro
Roma – 57,5 milyon avro
Lazio – 52,9 milyon avro
Atalanta – 45,6 milyon avro
Fiorentina – 44,7 milyon avro
Bologna – 38,5 milyon avro
Torino – 38,2 milyon avro
Sampdoria – 36,9 milyon avro
Verona – 36,0 milyon avro
Udinese – 35,3 milyon avro
Genoa – 34,6 milyon avro
Cagliari – 33,5 milyon avro
Empoli – 31,8 milyon avro
Spezia – 29,8 milyon avro
Venezia – 28,5 milyon avro
Salernitana – 26,9 milyon avro