1 Ocak ile 31 Aralık 2021’i kapsayan dönemde Juventus, menajerlere 28 milyon 914 bin avro ödeyerek ilk sırada yer aldı. Inter 27 milyon 512 bin avro ile ikinci, Roma da 25 milyon 962 bin avro ile üçüncü sırada yer aldı.

Serie A’da geçen sene menajerlere en az ödeme yapan kulüp 1 milyon 242 bin avro ile Salernitana olurken, 2 milyon avronun altında menajerler ödeme yapan sadece iki kulübün olması dikkat çekti. Juventus, Inter ve Roma ile birlikte Milan da 10 milyon avronun üzerinde menajerlere komisyon ödedi.

Serie A’daki 20 kulübün 2021 yılında menajerlere ödediği komisyon

1- Juventus – 28,914,175 Euro

2- Inter – 27,512,882 Euro

3- Roma – 25,962,250 Euro

4- Milan – 12,567,884.67 Euro

5- Atalanta – 8,353,775 Euro

6- Fiorentina – 8,256,475 Euro

7- Sampdoria – 7,227,645.10 Euro

8- Napoli – 6,906,264.11 Euro

9- Sassuolo – 6,817,361.37 Euro

10- Udinese – 5,820,175.61 Euro

11- Cagliari – 4,979,275 Euro

12- Lazio – 4,716,477.29 Euro

13- Genoa – 4,678,770 Euro

14- Verona – 4,539,516.75 Euro

15- Bologna – 3,961,288.80 Euro

16- Empoli – 3,631,850 Euro

17- Torino – 3,492,116 Euro

18- Spezia – 2,391,278.14 Euro

19- Venezia – 1,859,570.25 Euro

20- Salernitano – 1,242,844.59 Euro