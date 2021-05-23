İtalya Serie A'da sezon oynanacak son maçlarla bitiyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter, bugün sahasında Udinese'yi 5-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Inter'in arkasında yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Bu takımlar arasında 2. sırada yer alan Atalanta, Devler Ligi için yerini büyük olasılıkla almış durumda...

Asıl yarış Milan, Napoli ve Juventus arasında gerçekleşecek. Milan ve Napoli 76'şar puanda 3. ve 4. sırada bulunurken, Juventus 75 puanla 5. sırada ve UEFA Avrupa Ligi gidecek takım sıralamasında yer alıyor.

Milan, zorlu Atalanta deplasmanına konuk olacak. Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları Şampiyonlar Ligi bileti için bu karşılaşmayı kazanmak istiyor. Napoli ise ligde 10. sırada bulunan Hellas Verona'yı konuk ediyor. Napoli de kazanmak için mücadele verecek. Juventus ise Bologna deplasmanında...

İŞTE MAÇLARIN CANLI SKORLARI VE CANLI ANLATIMLARI

ATALANTA - MILAN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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