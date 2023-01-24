Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Frankfurt ile eşleşen Napoli ligde rakiplerine kök skötürüyor. Fenerbahçe 'den sezon başında transfer olan Kim Min Jae takımın vazgeçilmezleri arasına adına yazdırırken Serie A rekorunu kırdı.

NAPOLI ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Serie A'nın 19. haftasında Napoli, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti'nin ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Victor Osimhen attı.

Napoli'de Kim Min-Jae ve Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Napoli, ligde 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Salernitana 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Roma ile karşılaşacak.

19 haftası geride kalan Serie A'da 50 puan toplayan Napoli, maç fazlasıyla en yakın rakibi Milan'ın 12 puan önünde yer alıyor.

KUPADA ERKEN VEDA

İtalya'da lige damga vuran Napoli, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda, ligde kötü günler geçiren Cremonese'yi ağırlamıştı. Maçın normal süresinde Napoli'de Jesus ve Simeone, Cremonese'de Pickel ve Afena-Gyan fileleri havalandırdı ve 2-2'lik eşitlik oluştu. Uzatma dakikalarında konuk ekipte Sernicola, ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Cremonese, adını çeyrek finale yazdırdı.

DEFANSIN YENİ LİDERLİ KIM MIN JAE

Fenerbahçe’de yalnızca bir sezon oynamasına rağmen taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae’nin geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa’ya transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Adı Napoli ve Rennes’le uzun süre anılan ve sonrasında tercihini İtalyan kulübünden yana kullanan Güney Koreli stoper, bu transferde Fenerbahçe’ye 18 Milyon Euro kazandırdı. Yeni takımına alışmakta hiç zorlanmayan ve İtalyan gazetelerinin manşetlerini süsleyen 25 yaşındaki oyuncu şimdiden takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZ DOLDURDU

Kim Min Jae, Serie A devinde gösterdiği performansla Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans sergileyen 26 yaşındaki savunmacı için Avrupa devleri harekete geçti.

SERIA REKORUNU KIRDI

Kim Min-Jae, Napoli'nin Salernitana'yı 2-0 yendiği maçta 136 isabetli pas atarak bu sezon Serie A'da rekor kırdı.





MİLAN'A DUVAR OLMUŞTU

Napoli'nin Milan'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede Kim Min jae 90+7'de yaptığı müdahale damga vurmuştu. Bennacer'in sol taraftan yaptığı ortada Diaz kafayı vurdu. Napoli'nin Koreli yıldız stoperi Kim Min-Jae, altı pastaki Diaz'ın kafası vuruşunun kaleye gitmesini ayağıyla engelledi. Müthiş bir müdahalede bulunan Koreli yıldız hem golü engelledi hem de takımının 3 puana uzanan taraf olmasını sağladı. İtalya Serie A'nın resmi Twitter hesabından da Kim ile ilgili bir övgü geldi. Serie A, Kim'in Diaz'ı engellediği anın fotoğrafını paylaşarak 'Kim Duvarı' ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Napoli'nin yıldız futbolcunun gösterdiği performans sonrası yeni bir sözleşme hazırladığı kaydedildi. Napoli'nin yeni sözleşmeyle birlikte Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelini daha yükseğe çekmeyi hedeflediğinden bahsedildi. Kim Min Jae'nin daha önce serbest kalma bedeli maddesi 50 milyon euro olarak ifade edilmişti.

OPSİYON MADDESİ

Napoli ile olan sözleşmesi 2025'te bitecek Kim Min Jae'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu maddesi de bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE'DE BU SEZON 30 MİLYO EURO GELİR

Sarı-lacivertlilerde oyuncu satışları konusunda bu sezon 30 milyon euroyu aşan bir kazanç elde edildi. Kim Min Jae 18 milyon euro ile Napoli’ye gitti. Ozan Tufan ve Allahyar’ın Hull City’ye gidişleri kulübe 7.5 milyon euroluk bir kazanç sağladı. Marcel Tisserand 3 milyon euroya Ettifaq kulübüne satıldı. Mergim Berisha, Almanya’da Augsburg kulübüne 300 bin euro bir bedelle kiralandı. Öte yandan Luiz Gustavo, Novak, Mesut Özil, Berke Özer, Max Meyer ve Caulker gibi isimler de bedelsiz ayrıldı.

Kim Min-jae'nin K League'de Attığı Tüm Goller