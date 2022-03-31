İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, Inter'i 11 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Conte, federasyona bağlı antrenörlerin oylarıyla belirlenen ve yılın en iyi teknik adamına verilen "Altın Yedek Kulübesi" ödülünün sahibi oldu.

52 yaşındaki İtalyan menajer Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli'nin önünde bir oy farkla ödülü kazandı. Conte, oy kullanan antrenörlerin 20'sinin oyunu alırken, Pioli ise 19'da kaldı. Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini ise 8 oy aldı.

Conte Londra kulübünün tesislerinde yaptığı açıklamada, geçen yıl şampiyonluk kazandığı eski takımına teşekkür ederek, "Mutluyum çünkü meslektaşlarımın layık gördüğü bir ödül bu. Bu takdiri, geçen sezon Inter'de beraber geçirdiğim oyuncu ve tüm personelle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.