12. hafta mücadelesinde, 31 puan 15 averaj ile 2. sırada yer alan Milan, 24 puan 16 averaj ile 3. sırada yer alan Inter ile kozlarını paylaşacak.

Serie A’da daha önce 174 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Inter’ın galibiyetlerde 67-52 üstünlüğü bulunuyor. Inter takımının 246 golüne Milan 223 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Ev sahibi takımda Theo Hernández kart cezasından dolayı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Karantina süresi dolan Brahim Diaz ve sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Ante Rebiç takımda yerini alabilecek.

Inter takımında ise ideal 11’inde eksik oyuncu bulunmuyor.

Oran analizi

Milan için 2.5 üst oranı 1.58 olduğunda toplam 3 maçın hepsinde gol barajı aşılırken, yine Milan için ikinci yarı galibiyetine 2.9 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.

Takım serileri

Milan son 7 maçını kazanarak güzel bir seri yakaladı. Son 7 iç saha maçının 5’inde kalesini gole kapatırken son 3 maçın hem ilk yarısını hem de ikinci yarısını kazandı.

Inter ligde oynadığı 31/33 maçta yenilgi yüzü görmedi. Rakiplerine son 14/16 maçta 2 gol atma başarısı gösteren Inter, Milan ile oynadığı 6/7 maçtan galip geldi.

Beklenti

Milan son hafta üstün oynadığı Roma karşısında 2-1 kazandı. Inter hafta içi Sheriff takımını 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve moral depoladı. Şimdiye kadar ki sezonun en heyecanlı maçı olan Milan – Inter derbisinde Milan, rakiplerinin hüküm süren şampiyonluklarını bitirmesi ve şampiyonluk yolunda avantajı ele alması adına şans maçı.