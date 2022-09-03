İtalya Serie A'da Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, takımının gösterdiği başarılı performansların ardından Ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

Serie A'dan yapılan açıklamada ligin ilk 4 haftasındaki maçların dikkate alındığı ve jüri tarafından Mourinho'nun ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

Ödülün Portekizli çalıştırıcıya, 18 Eylül 2022 Pazar günü oynanacak olan Roma-Atalanta maçı öncesinde takdim edileceği de belirtildi.

"Bir kez daha doğruladı"

Jose Mourinho'nun ödülü kazanması hakkında Serie A CEO'su Luigi De Siervo, "José Mourinho, ligimizin en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu bir kez daha doğruladı." sözlerini dile getirdi.

Yenilgi yüzü görmedi

Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligin ilk 4 maçında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puanda yer alıyor.

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