Koronavirüsünün İtalya’da da ortaya çıkmasının ardından bir dizi önlem alındı. Avrupa Ligi’nde yarın Milano kentinde gerçekleşecek Inter-Ludogorets mücadelesinin seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İtalya Ligi Serie A’da da bu hafta sonu; Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - SPAL, Sassuolo - Brescia, Juventus - Inter ve Sampdoria - Verona karşılaşmalarının da kapalı kapılar ardından oynanacağı bildirildi.

Bu arada Japonya’da da futbol, Güney Kore’de de Dünya Masa Tenisi’ndeki maçlar ertelendi.