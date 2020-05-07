Serie A her yolu deniyor!

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadofara, liglerin başlamasıyla ilgili yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Her ne olursa olsun ülkede futbolun başlamasının öneminden bahseden Spadofara şunları söyledi: “Serie A’nın yeniden güvenli bir şekilde başlaması için elimden geleni yapacağım. Ligin bir ay sonra mı yoksa Haziran ortasında mı başlayacağını söyleyemem. Alternatif, Fransa’daki gibi ligi tescil etmekti ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ gibi büyür. Umarım gerek kalmaz.”